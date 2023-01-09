"Зруйновано повністю все": Зеленський заявив, що завдяки Соледару Україна виграла додатковий час і сили

Президент Володимир Зеленський вважає, що завдяки довгому утриманню міста Соледар Донецької області при постійних атаках окупантів українські військові змогли виграти додатковий час і сили. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - сказав глава держави.

Він повідомив, що провів у понеділок чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стала ситуація на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, де зараз відбуваються найгарячіші бойові дії. За словами Зеленського, обговорювалися Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні.

"Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - описав ситуацію він.

Президент при цьому подякував всім захисникам і захисницям "за кожен крок уперед", за поступове, прораховане й "дуже обережне, а тому абсолютно надійне" просування на інших напрямках на передовій.

Крім того, глава держави повідомив, що ввечері підписав укази про відзначення державними нагородами відразу 573 бійців, з яких 283 – посмертно. Станом на 23:00 ці документи ще не було опубліковано.

Нагадаємо, що раніше у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що після невдалої спроби захопити Соледар російські окупанти перегрупувалися, змінили тактику і розпочали новий потужний штурм.