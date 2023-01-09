"Разрушено полностью все": Зеленский заявил, что благодаря Соледару Украина выиграла дополнительное время и силы

Президент Владимир Зеленский считает, что благодаря долгому удержанию города Соледар Донецкой области при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную устойчивость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это чрезвычайно тяжело – там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", - сказал глава государства.

Он сообщил, что провел в понедельник очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, главной темой которого стала ситуация в Донецкой и Луганской областях – именно на тех направлениях, где сейчас происходят самые тяжелые боевые действия. По словам Зеленского, обсуждались Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели.

"Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - описал ситуацию он.

Президент при этом поблагодарил всех защитников и защитниц "за каждый шаг вперед", за постепенное, просчитанное и "очень осторожное, а потому абсолютно надежное" продвижение по другим направлениям на передовой.

Кроме того, глава государства сообщил, что вечером подписал указы о награждении государственными наградами сразу 573 бойцов, из которых 283 – посмертно. По состоянию на 23:00 эти документы еще не были опубликованы.

Напомним, что ранее в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар российские оккупанты перегруппировались, сменили тактику и начали новый мощный штурм.