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Россияне атаковали Курахово и Бахмут, есть погибшие и раненые
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область, из-за обстрелов двое жителей региона погибли и семь получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Этой ночью россияне продолжали стрелять в центре и на севере области. На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово — 1 человек ранен, повреждены 2 жилых многоэтажки и здание больницы", - отметил он.
Кроме того, на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки, обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов.
По словам Кириленко, еще 1 человек получил ранение в Предтечино Константиновской громады.
Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что более 60% Бахмута Донецкой области разрушены во время боев за город.