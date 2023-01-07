Оккупанты продолжают обстреливать города и села Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск и Двуречную", - отметил он.

Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелеча, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

По словам Синегубова, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, россияне 5 января из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.