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Оккупанты продолжают обстреливать города и села Харьковщины
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковской области.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За минувшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск и Двуречную", - отметил он.
Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелеча, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
По словам Синегубова, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, россияне 5 января из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.