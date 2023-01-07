Оккупанты 39 раз открывали огонь по Херсонщине: 7 человек ранены

Российские оккупационные войска за сутки 6 января 39 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон оккупанты накрывали огнем 9 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома, на территорию и здания подразделения пожарно-спасательной части.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек - спасатель, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 6 января, что оккупанты нанесли удар по пожарной части в Херсоне.

5 января враг также попал по еще одной пожарной части ГСЧС. В это же время оккупанты нанесли удар по дому в центральной части города. В результате атаки погиб 18-летний мужчина.