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Оккупанты 39 раз открывали огонь по Херсонщине: 7 человек ранены
Российские оккупационные войска за сутки 6 января 39 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По его словам, Херсон оккупанты накрывали огнем 9 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома, на территорию и здания подразделения пожарно-спасательной части.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек - спасатель, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 6 января, что оккупанты нанесли удар по пожарной части в Херсоне.
5 января враг также попал по еще одной пожарной части ГСЧС. В это же время оккупанты нанесли удар по дому в центральной части города. В результате атаки погиб 18-летний мужчина.