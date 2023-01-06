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Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые

Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые

Оккупационные войска Российской Федерации 6 января нанесли удар еще по одной пожарной части в Херсоне. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В результате атаки есть погибшие, также люди получили ранения. В общей сложности зафиксировали не менее 4 взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе.

Фото 2 — Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые
Фото 3 — Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые
Фото 4 — Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые
Фото 5 — Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые
Фото 6 — Российские военные обстреляли вторую пожарную часть за два дня в Херсоне. Есть погибшие и раненые

"И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов", - отметил Тимошенко.

Напомним, 5 января враг также попал по пожарной части ГСЧС. В это же время оккупанты нанесли удар по дому в центральной части города. В результате атаки погиб 18-летний мужчина.

До этого за сутки 4 января российские военные 48 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов ранены три человека. А 2 января из-за атак РФ в Херсонской области погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Автор:
Вита Молодан