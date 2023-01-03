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В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 2 человека
Российские оккупационные войска в течение суток 2 января 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил Янушевич.
По его словам, Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, российские оккупационные войска утром 2 января атаковали центр Берислава Херсонской области, обстреляв городской рынок.