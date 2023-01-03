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В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 2 человека

В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 2 человека

Российские оккупационные войска в течение суток 2 января 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил Янушевич.

По его словам, Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска утром 2 января атаковали центр Берислава Херсонской области, обстреляв городской рынок.

Автор:
Светлана Манько