Россияне атаковали Берислав - погибла семья

Военные ВС РФ 5 января открыли огонь по Бериславу Херсонской области. В результате попадания снаряда в дом погибла семья.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что 5 января РПЦ МП призвала к "рождественскому перемирию", а уже в обед в этот же день россияне убили семью.

Известно, что погибли супруги и их 12-летний сын.

"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме... Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев", — добавил Тимошенко.

Также 5 января оккупанты нанесли удар по дому в центральной части города. В результате атаки погиб 18-летний мужчина. Кроме того, враг попал по пожарной части ГСЧС.

Днем ранее, 4 января, российские военные 48 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов ранены три человека.