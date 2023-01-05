- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла удар по пожарной части в Херсоне
Военные Российской Федерации 5 января атаковали Херсон. В частности, враг попал по пожарной части ГСЧС. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
"Можно ли представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что спасающие жизнь могут быть угрозой? Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших. Все то, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить", – прокомментировал он.
В это же время глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты также нанесли удар по дому в центральной части города. В результате атаки погиб 18-летний мужчина.
Напомним, за сутки 4 января российские военные 48 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов ранены три человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого, 2 января из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести.