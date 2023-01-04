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Оккупанты 73 раза обстреляли территорию Херсонщины: два человека погибли
Российские оккупационные войска в течение суток 3 января 73 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 73 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области россияне атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По словам главы области, Херсон армия РФ атаковала 11 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за россиян погибли 2 человека, 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 2 января из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, российские оккупационные войска утром 2 января атаковали центр Берислава Херсонской области, обстреляв городской рынок.