В Херсонской области два человека подорвались на взрывчатке

Два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что на выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку.

В результате полученных ранений погибли двое мужчин.

"Напоминаю, что в Херсонской области еще много заминированных территорий. Наши героические саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико", - подчеркнул Янушевич.

Он напомнил, что жителям Херсонской области необходимо быть максимально осторожными. При обнаружении подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке спасателей или полиции.

Как сообщалось, 24 декабря во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Житомирщины.

Отметим, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести.