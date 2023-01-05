За сутки оккупанты 48 раз обстреляли Херсонщину

Через сутки 4 января российские военные 48 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов ранены три человека. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонщины. Гатали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ атаковала 9 раз - в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - написал.

Янушевич также добавил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации за сутки 4 января нанесли удары по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям.