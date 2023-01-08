Оккупанты боятся наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях - разведка Британии

Российское командование боится наступления украинских военных в Луганской и Запорожской областях, поэтому усиливает там оборонительные укрепления.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в последние недели Россия усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области и на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов.

По информации разведки, в этом секторе Россия держит большие силы. То, как оккупанты работают над укреплением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, обеспокоено возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье.

"Большой украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса. Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, по всей видимости, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщал, что страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте и не планирует завершать войну против Украины. Он уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.