У Путина рак. Он умрет очень скоро, - Буданов

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин болен раком и умрет очень скоро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

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Такой прогноз озвучил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Конечно. Он болен долго, очень долго", - заявил Буданов, отвечая на вопрос, болен ли Путин.

Главный разведчик Украины подчеркнул, что в отличие от всех остальных, думающих о возможных болезнях главы Кремля, ГУР МО точно знает, что у российского диктатора рак.

"Мы просто знаем это", – заверил Буданов.

Также он дал свой прогноз по поводу того, сколько Путину осталось жить.

"Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро" – заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР МО эту информацию от близкого окружения Путина, Буданов ответил: "Да".

По прогнозам главы разведывательного ведомства, российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией.

"Эта война должна закончиться до его смерти... Мы выигрываем ее в 2023 году", - подчеркнул Буданов.

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит опасаться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру".

Ранее Буданов заявлял, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.