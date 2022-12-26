Буданов о ситуации на фронте зимой: Россия находится в тупике

Армия страны-агрессора РФ находится в тупике, поэтому в ближайшее время ситуация на фронте в пользу России в корне не изменится.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. На это есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать - это Бахмут. Особых успехов на этом направлении нет. С августа (россияне, - ред.) постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", - отметил он.

По его словам, РФ также пытается концентрировать свои силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

"Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду", - сказал он.

Начальник ГУР также заявил, что ракетный арсенал РФ сокращается и считает, что остатков хватит на два-три массированных удара по Украине.

Напомним, разведка Британии ранее сообщала, что с октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованных резервистов. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.