Буданов про ситуацію на фронті взимку: Росія знаходиться у глухому куті

Армія країни-агресора РФ перебуває в глухому куті, тому найближчим часом ситуація на фронті на користь Росії докорінно не зміниться.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня (росіяни, - ред.) постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня", - зазначив він.

За його словами, РФ також пробує концентрувати свої сили трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя.

"Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Всі вони були зазделегідь виявлені та закінчилися для них нічим. Тому докорінної зміни ситуації з боку Російської Федерації зараз ми не очікуємо. Коментувати наші дії я не буду", - сказав він.

Начальник ГУР також заявив, що ракетний арсенал РФ скорочується і вважає, що залишків вистачить на два-три масовані удари по Україні.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомляла, що з жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.