Розвідка Британії пояснила, чому армія РФ не наступає, маючи тисячі мобілізованих

З жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там вважають, що Росія, ймовірно, скоротила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет.

"Так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було проводити великомасштабні наступальні операції", - зауважують у розвідці.

У відомстві підкреслюють, що вразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту вимагає значної щоденної витрати снарядів і ракет.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що оголошені країною-агресором РФ наміри збільшити чисельність окупаційних військ є свідченням того, як Кремль прагне адаптуватися до довготривалої війни проти України. Але наразі незрозуміло, де РФ знайде ресурси для такого розширення.