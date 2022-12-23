Розвідка Британії оцінила здатність РФ збільшити чисельність армії

Оголошені країною-агресором РФ наміри збільшити чисельність окупаційних військ є свідченням того, як Кремль прагне адаптуватися до довготривалої війни проти України. Але наразі незрозуміло, де РФ знайде ресурси для такого розширення.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там зазначають, що 21 грудня військове керівництво представило лідеру країни-агресорки РФ Володимиру Путіну плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Однак досі неясно, коли буде досягнуто цього рівня.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. Він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

"Це є одним із перших свідчень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли в результаті її вторгнення в Україну. Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для здійснення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні", – наголосили у розвідці.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.