Разведка Британии оценила способность РФ увеличить численность армии

Объявленные страной-агрессором РФ намерения увеличить численность оккупационных войск являются свидетельством того, как Кремль стремится адаптироваться к затяжной войне против Украины. Но пока неясно, где РФ найдет ресурсы для такого расширения.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что 21 декабря военное руководство представило лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Однако до сих пор неясно, когда будет достигнут этот уровень.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится в дивизию. Он ссылался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

"Это одно из первых свидетельств того, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину. Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для осуществления такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", – отметили в разведке.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.