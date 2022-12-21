Розвідка Британії оцінили можливості окупантів у вуличних боях у Бахмуті

Армія країни-агресора РФ за останній тиждень трохи просунулася на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області, але у міських боях окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

За даними відомства, російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах Бахмута, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

У розвідці зазначають, що інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці від червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

З того часу, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

"Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим "вагнерівцям" та мобілізованим резервістам російської армії"", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці "вагнеровці" розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що спроби росіян зробити наступ на Бахмут Донецької області призвели лише до того, що жива сила та техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Російські дії навколо Бахмута нагадують операції, які вони проводили у Сєвєродонецьку та Лисичанську, коли росіяни захоплювали міста ціною величезних втрат.