Британська розвідка розповіла про роль "вагнерівців" у наступі на Бахмут

Російська група "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці "вагнеровці" розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що бойовикам видають смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу та мету атаки, накладені на комерційні супутникові зображення.

На рівні взводу і вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази по рації, отримуючи інформацію від невеликих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними британської розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою, але рідше поряд із бронетехнікою.

Крім того, "вагнерівцям, які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує страта.

"Ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи "Вагнера" у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом", – підкреслюють у розвідці Британії.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що спроби росіян зробити наступ на Бахмут Донецької області призвели лише до того, що жива сила та техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.