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Разведка Британии оценили возможности оккупантов в уличных боях в Бахмуте
Армия страны-агрессора РФ за последнюю неделю немного продвинулась на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области, но в городских боях оккупанты вряд ли смогут добиться успеха.
Об этом сообщает разведка Британии.
По данным ведомства, российская пехота, по всей вероятности, закрепилась в восточных промышленных районах Бахмута, а иногда продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.
В разведке отмечают, что интенсивные бои велись на Бахмутском участке с июня 2022 года, но линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С тех пор как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.
"Учитывая, что городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли смогут успешно вести плохо подготовленные "вагнеровцы" и мобилизованные резервисты российской армии", - подчеркивают в разведке Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что российская группа "Вагнер" продолжает играть немаловажную роль в боях вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы "вагнеровцы" разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что попытки россиян совершить наступление на Бахмут Донецкой области привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Российские действия вокруг Бахмута напоминают операции, проводимые ими в Северодонецке и Лисичанске, когда россияне захватывали города ценой огромных потерь.