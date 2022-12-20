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Владимир Зеленский прибыл в Бахмут вручить награды военным
Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области. Поездка произошла как раз на 300-й день противостояния Украины полномасштабной российской агрессии. При этом визит президента в город, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами, предварительно не анонсировался.
Об этом сообщил ряд украинских СМИ, среди которых и телеканал FREEДОМ, журналисты которого находятся в городе. Параллельно это подтвердил и спикер президента Сергей Никифоров "Суспильному". В Офисе президента уточнили, что Зеленский встретился с военными и вручил им государственные награды.
"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", – отметил позже Никифоров.
Напомним, что российская группа "Вагнер" продолжает играть немаловажную роль в боях вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы "вагнеровцы" разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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