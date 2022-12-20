Владимир Зеленский прибыл в Бахмут вручить награды военным

Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области. Поездка произошла как раз на 300-й день противостояния Украины полномасштабной российской агрессии. При этом визит президента в город, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами, предварительно не анонсировался.

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Об этом сообщил ряд украинских СМИ, среди которых и телеканал FREEДОМ, журналисты которого находятся в городе. Параллельно это подтвердил и спикер президента Сергей Никифоров "Суспильному". В Офисе президента уточнили, что Зеленский встретился с военными и вручил им государственные награды.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", – отметил позже Никифоров.

Напомним, что российская группа "Вагнер" продолжает играть немаловажную роль в боях вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы "вагнеровцы" разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.

Боевикам выдают смартфоны или планшеты, на которых показана предназначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.