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Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает, имея тысячи мобилизованных
С октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованных резервистов. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.
Об этом сообщает разведка Британии.
Там считают, что Россия, вероятно, сократила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет.
"Так же Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, что можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", - отмечают в разведке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве подчеркивают, что уязвимость нынешней оперативной схемы России состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет.
Ранее в разведке Британии сообщали, что объявленные страной-агрессором РФ намерения увеличить численность оккупационных войск являются свидетельством того, как Кремль стремится адаптироваться к долговременной войне против Украины. Но пока неясно, где РФ найдет ресурсы для такого расширения.