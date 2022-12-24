Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает, имея тысячи мобилизованных

С октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованных резервистов. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там считают, что Россия, вероятно, сократила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет.

"Так же Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, что можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркивают, что уязвимость нынешней оперативной схемы России состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет.

Ранее в разведке Британии сообщали, что объявленные страной-агрессором РФ намерения увеличить численность оккупационных войск являются свидетельством того, как Кремль стремится адаптироваться к долговременной войне против Украины. Но пока неясно, где РФ найдет ресурсы для такого расширения.