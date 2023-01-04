У Путіна рак. Він помре дуже швидко, - Буданов

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такий прогноз озвучив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

"Звичайно. Він хворий довго, дуже довго", - заявив Буданов, відповідаючи на питання, чи хворий Путін.

Головний розвідник України наголосив, що на відміну від всіх інших, які гадають про можливі хвороби очільника Кремля, ГУР МО точно знає, що у російського диктатора рак.

"Ми просто знаємо це", - запевнив Буданов.

Також він дав свій прогноз стосовно того, скільки Путіну залишилося жити.

"Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро" - заявив Буданов.

На уточнююче питання, чи отримували в ГУР МО цю інформацію від близького оточення Путіна, Буданов відповів: "Так".

За прогнозами очільника розвідувального відомства, російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією.

"Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році", - підкреслив Буданов.

На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і "не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу".

Раніше Буданов заявляв, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.