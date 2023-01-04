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У Путіна рак. Він помре дуже швидко, - Буданов
Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.
Такий прогноз озвучив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.
"Звичайно. Він хворий довго, дуже довго", - заявив Буданов, відповідаючи на питання, чи хворий Путін.
Головний розвідник України наголосив, що на відміну від всіх інших, які гадають про можливі хвороби очільника Кремля, ГУР МО точно знає, що у російського диктатора рак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми просто знаємо це", - запевнив Буданов.
Також він дав свій прогноз стосовно того, скільки Путіну залишилося жити.
"Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро" - заявив Буданов.
На уточнююче питання, чи отримували в ГУР МО цю інформацію від близького оточення Путіна, Буданов відповів: "Так".
За прогнозами очільника розвідувального відомства, російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією.
"Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році", - підкреслив Буданов.
На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і "не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу".
Раніше Буданов заявляв, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.