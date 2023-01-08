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Окупанти бояться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях - розвідка Британії
Російське командування боїться наступу українських військових у Луганській та Запорізькій областях, тому посилює там оборонні укріплення.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області та на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів.
За інформацією розвідки, у цьому секторі Росія тримає великі сили. Те, як окупанти працюють над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного моста", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу. Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомляв, що країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті та не планує завершувати війну проти України. Він впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.