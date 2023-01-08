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Політика
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Окупанти бояться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях - розвідка Британії

Окупанти бояться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях - розвідка Британії

Російське командування боїться наступу українських військових у Луганській та Запорізькій областях, тому посилює там оборонні укріплення.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області та на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів.

За інформацією розвідки, у цьому секторі Росія тримає великі сили. Те, як окупанти працюють над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі.

"Великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного моста", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу. Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомляв, що країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті та не планує завершувати війну проти України. Він впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.

Автор:
Ніна Комащенко