Окупанти намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область, - розвідка

Країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті та не планує завершувати війну проти України.

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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

"За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", – зазначив представник ГУР МО України.

Андрій Черняк впевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", – підсумував Андрій Черняк.

Зазначимо, за даними розвідки Британії, країна-агресор РФ навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів