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Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів, - британська розвідка
Україна виділила значні підкріплення для захисту даного сектора.
За даними британської розвідки, у середині грудня російські військові та проксі-сили ПВК "Вагнер", ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних штурмів навколо міста Бахмут у Донецькій області. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Протягом останніх десяти днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські наступальні операції в цьому районі зараз, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення. Навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями", - вважають аналітики британської розвідки.
Нагадаємо, що окупанти ракетним ударом знищили льодову арену у Дружківці.