Россия вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, - британская разведка

Украина выделила значительные подкрепления для защиты данного сектора.

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По данным британской разведки, в середине декабря российские военные и прокси-силы ППК "Вагнер", вероятно, увеличили частоту своих пехотных штурмов вокруг Бахмута в Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских нападений, вероятно, уменьшилась с пика в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.

"Российские наступательные операции в этом районе сейчас, вероятно, проводятся на уровне взвода или отделения. Вряд ли Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - считают аналитики британской разведки.

Напомним, что кафиры ракетным ударом уничтожили ледовую арену в Дружковке.