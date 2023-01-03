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Армия РФ продолжает обстреливать города и села Харьковщины
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшие сутки под вражеским огнем находились пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - отметил он.
В частности, враг обстреливал города Купянск и Волчанск, пгт Двухлетняя и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлинск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеривка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Татарка .Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары.
Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в пгт Дворичная и Волчанск.
К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал.
Кроме того, идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 103 взрывоопасных предмета.