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Происшествия
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Армия РФ продолжает обстреливать города и села Харьковщины

Армия РФ продолжает обстреливать города и села Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшие сутки под вражеским огнем находились пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - отметил он.

В частности, враг обстреливал города Купянск и Волчанск, пгт Двухлетняя и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлинск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеривка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Татарка .

В результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары.

Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в пгт Дворичная и Волчанск.

К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал.

Кроме того, идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 103 взрывоопасных предмета.

Автор:
Светлана Манько