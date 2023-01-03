Оккупанты ракетным ударом уничтожили ледовую арену в Дружковке

Вечером 2 января российские оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области, в результате чего разрушили ледовую арену "Альтаир".

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Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Донбасс".

Ночью 2 января Россия нанесла два ракетных удара по городу Дружковка. Одна ракета ударила по самому центру города, было сообщено о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковловке, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха горожан и гостей Дружковки.

"Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских кафиров - Дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь "Альтаир"...", - отмечают в хоккейном клубе "Донбасс".