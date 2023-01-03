Оккупанты будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область, - разведка

Страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте и не намерена завершать войну против Украины.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Андрей Черняк уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – подытожил Андрей Черняк.

Отметим, по данным разведки Британии, страна-агрессор РФ вряд ли достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели