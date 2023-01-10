Пригожин використовує Соледар для зміцнення репутації "вагнерівців", - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" у Соледарі Донецької області, щоб зміцнити репутацію своїх найманців як ефективної бойової сили.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ПВК "Вагнер" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. У російському інформаційному просторі розглядають ці "успіхи" як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

На кадрах бою, поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як "вагнерівці" ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара.

Пригожин наголосив 9 січня, що "виключно" підрозділи ПВК "Вагнер" займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

В ISW вважають, що Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.

В ISW зазначають, що представники українського оборонного відомства заявили, що, хоча російські війська не повністю контролюють Соледар, ситуація в населеному пункті надзвичайно складна.

Російський військовий блогер зазначив, що українські війська зберігають контроль над підприємством "Артемсіль" і прилеглими багатоповерхівками на півночі Соледару.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вважає, що завдяки довгому утриманню міста Соледар Донецької області при постійних атаках окупантів українські військові змогли виграти додатковий час і сили.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр 9 січня розповіла, що після невдалої спроби захопити Соледар російські окупанти перегрупувалися, змінили тактику і розпочали новий потужний штурм.