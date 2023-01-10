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Пригожин использует Соледар для укрепления репутации "вагнеровцев", - ISW
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре Донецкой области, чтобы укрепить репутацию своих наемников как эффективной боевой силы.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что ЧВК "Вагнер" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. В российском информационном пространстве рассматривают эти "успехи" как признаки того, что наемники могут скоро окружить Бахмут.
На кадрах боя, распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как "вагнеровцы" ведут ожесточенное сражение из стрелкового оружия у здания городской администрации в центре Соледара.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пригожин отметил 9 января, что "исключительно" подразделения ЧВК "Вагнер" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".
В ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.
В ISW отмечают, что представители украинского оборонного ведомства заявили, что хотя российские войска не полностью контролируют Соледар, ситуация в населенном пункте чрезвычайно сложная.
Российский военный блоггер отметил, что украинские войска сохраняют контроль над предприятием "Артемсоль" и близлежащими многоэтажками на севере Соледара.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря долгому удержанию города Соледар Донецкой области при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы.
Также заместитель министра обороны Анна Маляр 9 января рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар российские оккупанты перегруппировались, сменили тактику и начали новый мощный штурм.