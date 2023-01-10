Пригожин использует Соледар для укрепления репутации "вагнеровцев", - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре Донецкой области, чтобы укрепить репутацию своих наемников как эффективной боевой силы.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. В российском информационном пространстве рассматривают эти "успехи" как признаки того, что наемники могут скоро окружить Бахмут.

На кадрах боя, распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как "вагнеровцы" ведут ожесточенное сражение из стрелкового оружия у здания городской администрации в центре Соледара.

Пригожин отметил 9 января, что "исключительно" подразделения ЧВК "Вагнер" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

В ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

В ISW отмечают, что представители украинского оборонного ведомства заявили, что хотя российские войска не полностью контролируют Соледар, ситуация в населенном пункте чрезвычайно сложная.

Российский военный блоггер отметил, что украинские войска сохраняют контроль над предприятием "Артемсоль" и близлежащими многоэтажками на севере Соледара.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря долгому удержанию города Соледар Донецкой области при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр 9 января рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар российские оккупанты перегруппировались, сменили тактику и начали новый мощный штурм.