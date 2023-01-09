В ложь Минобороны РФ об ударе по Краматорску не поверили даже пропагандисты, – ISW

Попытки российской пропаганды выставить удар по Краматорску "возмездием" за удар по Макеевке лишь разозлили российских военкоров и пропагандистов.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что военные блоггеры опровергли информацию Минобороны РФ о том, что в результате обстрелов Краматорска Донецкой области 8 января якобы было уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

"Это заявление неправдиво. Финский журналист побывал на месте удара в Краматорске 8 января и отметил, что снаряды попали в пустую школу. Несколько российских военкоров негативно отреагировали на это, сказав, что Минобороны России часто делает лживые заявления. Они раскритиковали военное руководство за то, что оно придумало историю о "отмщении" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить ответственность за потери на российские власти", - отмечают аналитики ISW.

Эксперты отмечают, что применение Минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия на многие свои операции создало негативную обратную связь с представителями провоенного российского информационного пространства.

В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года Минобороны России использовало аналогичную формулировку "возмездия" за удары по мосту через Керченский пролив и другую российскую инфраструктуру.

"Минобороны России частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить требования со стороны провоенного сообщества "отомстить" за действия Украины, но спровоцировало шквал критики и недовольство от военных блоггеров", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, Минобороны России создало петлю негативной обратной связи, в которой она пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий.

"Реакция минобороны России на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства по ведению войны", - отмечают в ISW.

Отметим, в ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о попадании в общежитие в Краматорске, где якобы были размещены украинские военные. Также подтверждения заявлениям РФ не нашли журналисты CNN, Reuters, La Repubblica и Yle.

Хотя Россия ударила по Краматорску, прямых попаданий в здания не было, ни одно общежитие сильно не пострадало, заявляют побывавшие на месте попаданий журналисты. Они тоже не увидели признаков того, что там жили военные.

Как отметили в разведке Британии, уничтожение большого количества находившихся в здании ПТУ в Макеевке Донецкой области российских оккупантов 31 декабря свидетельствует, что непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.