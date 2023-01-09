У брехню Міноборони РФ про удар по Краматорську не повірили навіть пропагандисти, – ISW

Спроби російської пропаганди виставити удар по Краматорську "відплатою" за удар по Макіївці лише розізлили російських воєнкорів та пропагандистів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що військові блогери спростували інформацію Міноборони РФ про те, що внаслідок обстрілів Краматорська Донецької області 8 січня нібито було знищено понад 600 українських військовослужбовців.

"Ця заява неправдива. Фінський журналіст побував на місці удару в Краматорську 8 січня і зазначив, що снаряди влучили у порожню школу. Кілька російських воєнкорів негативно відреагували на це, сказавши, що Міноборони Росії часто робить брехливі заяви. Вони розкритикували військове керівництво за те, що воно вигадало історію про "помсту" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти відповідальність за втрати на російську владу", — зазначають аналітики ISW.

Експерти зауважують, що застосування Міноборони Росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із представниками провоєнного російського інформаційного простору.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року Міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" за удари по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

"Міноборони Росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало шквал критики та невдоволення від військових блогерів", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, Міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій.

"Реакція міноборони Росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни", - зазначають в ISW.

Зазначимо, у ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про влучання в гуртожиток у Краматорську, де нібито були розміщені українські військові. Також підтверджень заявам РФ не знайшли журналісти CNN, Reuters, La Repubblica та Yle.

Хоча Росія вдарила по Краматорську, прямих влучань у будівлі не було, жоден гуртожиток сильно не постраждав, заявляють журналісти, які побували на місці влучань. Вони також не побачили ознак того, що там жили військові.

Як зазначили у розвідці Британії, знищення великої кількості російських окупантів 31 грудня, які перебували у будівлі ПТУ у Макіївці Донецької області, засвідчує, що непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.