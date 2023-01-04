Пригожин визнав, що "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин готує інформаційне підгрунтя для того, аби хоч якось пояснити невдачі свїх найманців біля Бахмута на Донеччин та намагається звинуватити у провалах Міністерство оборони РФ.

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Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Пригожин розповів росЗМІ, що просування на бахмутському напрямку у "вагнерівців" практично немає через щільну оборону ЗСУ.

За словами Пригожина, кожен будинок у місті є "фортецею". Він назвав наступ біля міста дуже виснажливим. Пригожин підкреслив, що в українських військових оборонні рубежі облаштовані через "кожні 10 метрів".

"Це важливий перелом для Пригожина. Він вперше представив сили "Вагнера" в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше Пригожин у жовтні 2022-го заявляв, що ПВК "Вагнер" ​​в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу", - підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, таким чином Пригожин готує інформаційне підґрунтя для того, щоб звинуватити Міноборони РФ у тому, що "вагнерівці" не взяли Бахмут. Зокрема йдеться про недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів і запасів 100-мм снарядів.

"Ця заява має на меті звільнити ПВК "Вагнер" та Пригожина від особистої відповідальності, приписуючи їхню нездатність взяти Бахмут до більших російських проблем із розподілом ресурсів", - наголошують в ISW.

Раніше в ISW повідомляли, що наступ армії РФ на Бахмут скоро може досягнути своєї кульмінації і почне видихатись. Натомість російські війська готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції.

Зазначимо, за даними розвідки Британії, країна-агресор РФ навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів.