Армія РФ вичерпала наступальні сили під Бахмутом та готується до "рішучих дій" на Луганщині, - ISW

Наступ армії РФ на Бахмут скоро може досягнути своєї кульмінації і почне видихатись. Натомість російські війська готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що близько тижня тому українські військові провели тактичну контратаку і відкинули окупантів від околиць Бахмута.

Крім того, окупанти під Бахмутом більше не використовують ротні та батальйонні тактичні групи, натомість тепер вони діють штурмовими групами по 10 - 15 осіб та несуть значні втрати.

Разом з тим, операції бойовиків "Вагнера" в районі Бахмута намагаються підсилити діями російських десантників. Сили "Вагнера" зазнали великих втрат під Бахмутом і тому, ймовірно, потребують підтримки від регулярних російських військ.

Аналітики ISW заявляють, що виснаження сил, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити досягнення кульмінації, якщо командування окупантів не відправить свої регулярні військові частини для підтримки наступу та відстрочення або запобігання його кульмінації.

В ISW зазначають, що військова доктрина США визначає кульмінацію як "точку, в якій сили більше не мають можливості продовжувати свою форму операцій, наступу або оборони", і "коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або здійснити оперативну паузу".

Також російські війська, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції. Але, імовірно, це може бути "вирішальний наступ".

Так, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили в Луганську. Тактичні групи, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, передислокувалися до Луганської області.

Крім того, імовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку знижується. Натомість окупанти створюють оборону від можливих наступальних операцій ЗСУ.

"Нещодавні зусилля російських мінерів та укріплень у Запорізькій області та на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть проводити там наступ", - констатують аналітики ISW.

Нагадаємо, останніми днями армія країни-агресора РФ зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку ЗСУ.