РФ тисне на країни Заходу, щоб вони змусили Україну сісти за стіл переговорів, - ISW

Кремль підтримує поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів на умовах РФ.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує зображати Україну "пішаком Заходу", позбавленої будь-якого фактичного суверенітету.Це робиться з метою, щоб Київ не мав можливості прямо брати участь у майбутніх переговорах, натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб сісти за стіл переговорів з РФ, зазначають експерти.

Також Росія постійно повторює, що саме українська сторона затягує війну, при чому вона постійно наголошує на виконанні своїх умов.

Ціль таких заяв також направлена на західних політиків, щоб вони давили на Київ, вимагаючи вести переговори на вигідних для Москви умовах.

При цьому ISW вважає, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які призвели б до остаточного припинення війни в Україні, а натомість прагне тимчасового припинення бойових дій, щоб поповнити свої запаси зброї та живої сили для нового наступу на Україну.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.

Наразі Путін стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.