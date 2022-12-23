Використання Путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало плутанину в російському інформаційному просторі, – ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні та назвав так звану "спецоперацію" війною, що викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі.

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Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

"Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей владної верхівки", зазначають аналітики.

Вони нагадали, що армія Росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська.

"Путін і чиновники міністерства оборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", – наголошують аналітики.

Крім того,Путін також звинуватив США у затягуванні війни в Україні наданням системи ППО Patriot, і туманно натякнув, що ці системи не виконуватимуть оборонних цілей.

"Кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію. Натомість система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак РФ, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню. Patriot також перешкодять спробам Путіна змусити Україну до перемовин на його умовах", – додали аналітики.

Використання Путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі. Путін під час прес-конференції заявив, що Росія прагне "не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки – припинити цю війну".

Згадка Путіним "війни" спонукала кількох військових блогерів заявити, що вони завжди використовували обидва терміни взаємозамінно, тому що "кожна мисляча людина знає, що те, що відбувається в Україні, — це гаряча війна", незважаючи на відсутність офіційного оголошення війни Росією.

"Плутанина вказує на те, що обмежений наратив війни Путіна може суперечити його презентації "спеціальної військової операції" як боротьби за суверенітет Росії, не будучи офіційною війною", - підсумовують в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.