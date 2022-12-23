Использование Путиным термина "война" относительно вторжения в Украину вызвало путаницу в российском информационном пространстве, – ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине и назвал так называемую "спецоперацию" войной, что вызвало определенную неразбериху в российском информационном пространстве.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин удваивает усилия, чтобы снять ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится поскорее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям".

"Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на оправдание военных усилий Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей властной верхушки", - отмечают аналитики.

Они напомнили, что армия России не одержала никаких значительных побед в Украине после захвата Лисичанска.

"Путин и чиновники министерства обороны РФ неоднократно выступали в последние дни и предлагали расплывчатые оправдания военным неудачам, также, вероятно, с целью приуменьшить последствия длительной войны", - отмечают аналитики.

Кроме того, Путин также обвинил США в затягивании войны в Украине предоставлением системы ПВО Patriot, и туманно намекнул, что эти системы не будут выполнять оборонные цели.

"Кремль долгое время фальшиво выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию. Зато система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от ракетных атак РФ, которые направленные на причинение страданий гражданскому населению. Patriot также помешают попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях", – добавили аналитики.

Использование Путиным термина "война" относительно вторжения в Украину вызвало определенную неразбериху в российском информационном пространстве. Путин на пресс-конференции заявил, что Россия стремится "не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – прекратить эту войну".

Упоминание Путиным "войны" побудило нескольких военных блоггеров заявить, что они всегда использовали оба термина взаимозаменяемо, потому что "каждый мыслящий человек знает, что происходящее в Украине - это горячая война", несмотря на отсутствие официального объявления войны Россией.

"Путаница указывает на то, что ограниченный нарратив войны Путина может противоречить его презентации "специальной военной операции" как борьбы за суверенитет России, не являясь официальной войной", - заключают в ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.