Путин боится признать поражение РФ в войне с Украиной, – ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, так как не уверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы Путина провозгласить победу во время обращения к федеральному собранию.

В институте напомнили, что российский диктатор в 2014 году воспользовался возможностью произнести речь, в которой заявил о незаконной аннексии полуострова Крым.

"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победоносную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может достичь своих целей в Украине", - отметили аналитики ISW.

Они подчеркнули, что Путин, обращаясь к российской общественности и элитам, не сможет оправдать стоимость войны, внутренние и глобальные проблемы России.

"Победа в Украине могла бы позволить Путину замаскировать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но у РФ не было никаких успехов на поле боя после оккупации Лисичанская в июле", - констатируют в ISW.

Кроме того, российский диктатор подвергся критике со стороны радикальной части своего электората, когда неуверенно говорил о возможной продолжительности войны и новой волне мобилизации.

Кроме того, среди россиян растет неуверенность в том, что Путин сможет построить для них "великую Россию", особенно эти настроения обострились после побега оккупантов из Херсона.

Именно поэтому, по мнению аналитиков, Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности во избежание еще больших проблем на фоне растущего недовольства его действиями.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценарию и предварительно записанным выступлениям. Так он пытается предотвратить риски, связанные с ответом на сложные вопросы относительно неудач России в войне против Украины. Однако отмена конференции может подорвать популистскую привлекательность Путина как правителя, поддерживающего связь со своим населением", - добавили в ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а ее достижением станет получение новой территории.