- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В РФ подавляют инакомыслие и усиливают внутренние репрессии, - ISW
После прихода к власти Владимира Путина в российском законодательстве постоянно расширяется понятие терроризма для внутренних репрессий и подавления любого инакомыслия.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Там отмечают, что страна-агрессор РФ продолжает использовать концепции терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.
Так, независимое российское издание "Медуза" 13 декабря отметило, что в последние два десятилетия Россия расширяет понятие терроризма в российском законодательстве, а недавно в декабре этого года Госдума предложила новые поправки к Уголовному кодексу РФ, которые приравнивают диверсию к теракту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Медуза" дополнила расследование другого независимого российского издания "Новая газета", отметившей, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов".
Глава ФСБ Александр Бортников заявил в этой связи 13 декабря, что в 2022 году в России наблюдался рост "террористической" активности, которую он связал со Службой безопасности Украины (СБУ), якобы работающей при поддержке Запада.
"Российские власти, кажется, используют оружие на фоне войны в Украине, чтобы оправдать расширение законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским органам безопасности большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", - подчеркивают в ISW.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а ее достижением станет получение новой территории.