В РФ подавляют инакомыслие и усиливают внутренние репрессии, - ISW

После прихода к власти Владимира Путина в российском законодательстве постоянно расширяется понятие терроризма для внутренних репрессий и подавления любого инакомыслия.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что страна-агрессор РФ продолжает использовать концепции терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.

Так, независимое российское издание "Медуза" 13 декабря отметило, что в последние два десятилетия Россия расширяет понятие терроризма в российском законодательстве, а недавно в декабре этого года Госдума предложила новые поправки к Уголовному кодексу РФ, которые приравнивают диверсию к теракту.

"Медуза" дополнила расследование другого независимого российского издания "Новая газета", отметившей, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов".

Глава ФСБ Александр Бортников заявил в этой связи 13 декабря, что в 2022 году в России наблюдался рост "террористической" активности, которую он связал со Службой безопасности Украины (СБУ), якобы работающей при поддержке Запада.

"Российские власти, кажется, используют оружие на фоне войны в Украине, чтобы оправдать расширение законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским органам безопасности большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", - подчеркивают в ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а ее достижением станет получение новой территории.