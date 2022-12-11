В России только Путин и Министерство обороны РФ считают войну успешной, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны бывших боевиков "ДНР" из-за несостоятельности выполнить обещания, заявленные в начале проведения так называемой "спецоперации".

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там отмечают, что Путина начали все чаще критиковать из-за неспособности российских войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

Так, бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин прямо подверг критике Путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка, хотя Путин определил как одну из целей российской "специальной военной операции" защиту мирных жителей Донбасса.

Гиркин, в частности, подверг критике заявление Путина, который охарактеризовал ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Министерство обороны России (МО) считают войну успешной.

Кроме того, бывший министр безопасности так называемой ДНР Александр Ходаковский заявил, что длительное правление Путина не было полностью удачным. Ходаковский также отметил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что Путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника российского Генштаба.

Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентна по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные нападения на Путина свидетельствуют о расколе между провоенными сообществами так называемой "ДНР" и Путиным. Они давно предупреждали Кремль о недостатках военной кампании, но верили, что война – как минимум – приведет к российской оккупации всего Донбасса», – отмечают аналитики ISW.

Они напоминают, что ранее в социальных сетях распространялись видеоматериалы, на которых представители так называемой ЛНР отказываются воевать за территорию в ДНР после захвата Лисичанска.

"Максималистическая цель Путина – покорить всю Украину. Однако с 24 февраля он не достиг своей риторической цели "спасти" людей на Донбассе, а также не достиг локальных военных целей на Донбассе. Выдвижение Путиным условий для затяжной войны может еще больше усложнить его усилия по успокоению постоянно растущего сообщества блоггеров, представляющего важные националистические группировки и интересы" - считают аналитики ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.