В ISW объяснили, зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин использует призывы к переговорному процессу с Украиной, чтобы снизить поддержку Киева от западных партнеров, а также чтобы дать возможность своей армии восстановиться.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин использует разговоры о переговорах с Украиной и всячески демонстрирует нежелание Киева идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Так, во время пресс-конференции на саммите Евразийского экономического союза в Кыргызстане 9 декабря Путин заявил, что Россия открыта к переговорам, но все должны будут согласиться с реалиями на местах в Украине (под чем он, вероятно, подразумевает признание контроля России над территориями, которые она аннексировала).

Путин также раскритиковал заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой "выиграть время для Украины", и обвинил Меркель и Запад в распространении недоверия к переговорам о предстоящем урегулировании.

Путин отметил, что исходя из такого понимания Минских договоренностей, возможно, России следовало начать военные действия раньше.

"Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки партнеров, и, вероятно, стремится использовать любое прекращение огня и окно для переговоров, чтобы дать российским войскам время для восстановления, таким образом, лишая Украину инициативы", - отмечают в ISW.

Аналитики считают, что договоренности о прекращении огня крайне маловероятны.

"Путин может слишком оптимистично смотреть на перспективы более немедленного прекращения боевых действий, но это тоже маловероятно, учитывая его риторику, а также заявления украинских лидеров и Запада, о которых он хорошо знает. Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня, прежде всего, как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая нежелание Киева разговаривать", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, Путин снова выставит условия для фактических переговоров где-то в 2023 году.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявляет, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.