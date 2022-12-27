Путін стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт - ISW

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і, ймовірно, створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін розкритикував деяких бізнесменів, які не повністю підтримують війну і виводять гроші з Росії. Критика говорить про те, що він зосереджений на тих, хто не повністю підтримує війну, а не на тих, хто підтримує.

Такі заяви Путіна лунають на тлі підготовки Держдуми Росії до внесення законопроекту про підвищення податкових ставок для росіян, які покинули країну після початку "спецоперації", ймовірно, як вид покарання за ухилення від військових дій.

Крім того, в ISW додали, що вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня викликали хвилю занепокоєння серед російської провоєнної спільноти. Мілблогери висловили стурбованість неспроможністю Путіна захистити критичну інфраструктуру через ці вибухи.

Нагадаємо, раніше у Інституті вивчення війни повідомляли, що у РФ створюють інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів з метою фінансування війни в Україні.