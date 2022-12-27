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Путин обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит - ISW
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, вероятно, создает информационные условия для национализации их имущества.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Путин подверг критике некоторых бизнесменов, которые не полностью поддерживают войну и выводят деньги из России. Критика говорит о том, что он сосредоточен на тех, кто не полностью поддерживает войну, а не на тех, кто поддерживает.
Такие заявления Путина звучат на фоне подготовки Госдумы России к внесению законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну после начала "спецоперации", вероятно, как вид наказания за уклонение от военных действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в ISW добавили, что взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества. Милблогеры выразили обеспокоенность неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру из-за этих взрывов.
Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что в РФ создают информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов с целью финансирования войны в Украине.