"Признак отчаяния": Великобритания подтвердила поставку Северной Кореей оружия для ЧВК "Вагнер"

Великобритания подтверждает данные США о том, что Северная Корея завершила поставку в нарушение резолюций Совета безопасности ООН оружия в Россию для его использования частной военной компанией "Вагнер" в ходе войны против Украины. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.

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"Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", - указал глава ведомства Джеймс Клеверли.

В МИД Великобритании напоминают, что руководитель "группы Вагнера" Евгений Пригожин находится под санкциями Великобритании еще с 2020 года. В ноябре 2022 года Великобритания наложила санкции еще на двух человек за набор заключенных в эту ЧВК.

Напомним, что ранее информагентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что КНДР завершила поставку партии оружия для ЧВК "Вагнер". При этом в британском МИД излагают уже от себя и другую информацию, изложенную в той же статье.

В частноности, там подтверждают наблюдения США о том, что Путин все чаще обращается к "Вагнеру" за военной поддержкой в Украине, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование военных операций в Украине, что в ЧВК вербуют заключенных, в том числе с тяжелыми заболеваниями.

Также указано, что сама группировка ныне насчитывает около 50 тысяч человек, дислоцированных в Украине, включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных и играет важную роль в боях за Бахмут Донецкой области, неся при этом тяжелые потери (около 1 тысячу убитых в последние недели, из которых 90% - осужденные). В то же время указано, что "в последние дни Украина, похоже, отразила наступление сил "Вагнера" в Бахмуте".

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