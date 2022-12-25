Пригожин предлагает национализировать имущество олигархов для спонсирования войны - ISW

В стране-агрессоре РФ создают информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов с целью финансирования войны в Украине.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин посетил похороны погибшего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что Россия должна конфисковать роскошное имущество и жилье олигархов, которые игнорируют или не поддерживают военные усилия из-за страха потерять богатый образ жизни.

Пригожин добавил, что эти состоятельные особы поддерживают видение, согласно которому "западные кураторы" доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни, и сравнил современную российскую олигархию с Россией 1990-х годов.

По мнению аналитиков, Пригожин такими заявлениями пытается продвигать свои политические цели, в том числе легализацию ЧВК "Вагнер" в РФ.

Видео с его заявлением о перераспределении богатств на фоне могил получили значительную огласку в российском Интернете. Российские блоггеры поддержали критику элит и высоко оценили поддержку Пригожина военных действий.

"Возможно, Пригожин использует такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации", - отмечают аналитики ISW.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 22 декабря также косвенно атаковал российских олигархов, однако заявил, что россияне, выводящие российские деньги за границу и не имеющие связи со страной, "опасны" для России.

Путин заявил, что хотя большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и такие, которые не разделяют этих настроений. Диктатор подчеркнул, что "каждый должен стремиться не только остаться, жить и работать в России, но работать во благо нашей страны".

"Раньше Путин национализировал крупный бизнес в начале 2000-х годов, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и, возможно, пытается использовать национализацию, чтобы заставить элиты поддержать его войну в Украине или конфисковать их имущество для финансирования военных расходов", - заключают в ISW.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Путин стал зависим в своих дальнейших военных операциях в Украине от владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.