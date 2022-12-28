РФ давит на страны Запада, чтобы они заставили Украину сесть за стол переговоров, - ISW

Кремль поддерживает текущие информационные операции, направленные на то, чтобы вынудить Запад пойти на уступки и оказывать давление на Киев для переговоров на условиях РФ.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль продолжает изображать Украину "пешкой Запада", лишенной какого-либо фактического суверенитета. Это делается с целью, чтобы Киев не имел возможности прямо участвовать в будущих переговорах, а подать переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

Кремль обычно отмечает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на определенные уступки, чтобы сесть за стол переговоров с РФ, отмечают эксперты.

Также Россия постоянно повторяет, что именно украинская сторона затягивает войну, при чем она постоянно подчеркивает выполнение своих условий.

Цель таких заявлений направлена также на западных политиков, чтобы они давили на Киев, требуя вести переговоры на выгодных для Москвы условиях.

При этом ISW считает, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному прекращению войны в Украине, а стремится к временному прекращению боевых действий, чтобы пополнить свои запасы оружия и живой силы для нового наступления на Украину.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.

Путин обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и создает информационные условия для национализации их имущества.